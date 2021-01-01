The Matrix Resurrections, 2021

Качество: 4K WEB-DL

Страна: США

Перевод: Многоголосый

Кинопоиск: 5.993 (40837)

IMDB: 5.9 (57987)

В двух реальностях Нео снова придется выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, все еще остается единственным путем в Матрицу или из нее, что более опасно,...