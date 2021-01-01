Новые фильмы
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Resident Evil: Welcome to Raccoon City, 2021
Жанр: Боевик, Ужасы, Фантастика, Детектив, Новинки
Качество: 4K WEB-DL
Страна: Германия, США, Канада
Перевод: Многоголосый
Кинопоиск: 5.535 (7371)
IMDB: 5.2 (15612)
Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда...Смотреть онлайн
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The Matrix Resurrections, 2021
Жанр: Боевик, Фантастика, Новинки
Качество: 4K WEB-DL
Страна: США
Перевод: Многоголосый
Кинопоиск: 5.993 (40837)
IMDB: 5.9 (57987)
В двух реальностях Нео снова придется выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, все еще остается единственным путем в Матрицу или из нее, что более опасно,...Смотреть онлайн
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Сестрички, 2021
Качество: 4K WEB-DL
Страна: Россия
Перевод: Оригинал
Саня и Наташка, мелкие фермеры с Кубани, заявляются в элитный особняк на Рублёвке, в котором живёт родная сестра Наташи Нинель, жена очень крупного бизнесмена. Сестрички не виделись ровно двадцать...Смотреть онлайн
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Mother/Android, 2021
Жанр: Фантастика, Триллер, Драма, Новинки
Качество: 4K WEB-DL
Страна: США
Перевод: Многоголосый
Кинопоиск: 4.801 (381)
IMDB: 4.5 (1696)
Джорджия и Сэм пытаются покинуть страну, охваченную войной с искусственным интеллектом. Пара надеется достигнуть безопасности до родов Джорджии, для этого им придется пересечь территорию, полностью подвластную...Смотреть онлайн
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Swan Song, 2021
Жанр: Фантастика, Драма, Новинки
Качество: 4K WEB-DL
Страна: США
Перевод: Дубляж
Кинопоиск: 6.754 (876)
IMDB: 6.7 (3598)
Недалёкое будущее. Кэмерон Тёрнер — любящий муж и отец, в жизни которого случается несчастье: ему диагностируют смертельную болезнь. Мужчине делают необычное предложение — заменить себя идентичным клоном. Эта...Смотреть онлайн
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Rumble, 2021
Жанр: Мультфильмы, Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный, Спорт, Новинки
Качество: 4K WEB-DL
Страна: США, Австралия, Канада
Перевод: Двухголосый
Кинопоиск: 6.063 (509)
IMDB: 5.9 (1760)
В мире, где монстрический реслинг – обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены – настоящие звезды, девушка Винни мечтает пойти по стопам отца и начинает тренировать монстра-аутсайдера. Милашке-неудачнику...Смотреть онлайн
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The Witcher, 2019
Жанр: Сериалы, Боевик, Фэнтези, Драма, Приключения
Качество: 4K WEB-DL
Страна: Польша, США
Перевод: Дубляж
Кинопоиск: 7.331 (256890)
IMDB: 8.2 (400059)
Ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, изо всех сил старается найти свое место в мире, где люди часто оказываются намного хуже...Смотреть онлайн
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Antlers, 2021
Качество: 4K WEB-DL
Страна: США, Мексика, Канада
Перевод: Многоголосый
Кинопоиск: 5.524 (2986)
IMDB: 6 (12355)
У школьника в доме происходит что-то странное. Он не торопится рассказывать об этом окружающим, и только учительница начинает подозревать, что мальчику угрожает опасность, и вместе с братом-полицейским решает...Смотреть онлайн
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Encounter, 2021
Жанр: Фантастика, Триллер, Новинки
Качество: 4K WEB-DL
Страна: Великобритания, США
Перевод: Двухголосый
Кинопоиск: 5.545 (258)
IMDB: 5.8 (5398)
Два брата отправляются в путешествие со своим отцом, который пытается защитить их от инопланетной...Смотреть онлайн
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The Unforgivable, 2021
Качество: 4K WEB-DL
Страна: Германия, США, Великобритания
Перевод: Дубляж
Кинопоиск: 7.276 (5353)
IMDB: 7.2 (46350)
Отсидев срок за тяжкое преступление, Рут Слейтер возвращается в общество, которое не желает забывать о её прошлом. Там, где был её дом, её ждёт лишь осуждение. Надеясь искупить вину, Рут решает найти младшую...Смотреть онлайн
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